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В Івано-Франківську сталася стрілянина, є поранений

Фото: в Івано-Франківську сталася стрілянина, є поранений (facebook.com/frankivsk.police)
Автор: Іван Носальський

В Івано-Франківську сьогодні, 26 червня, зловмисник вистрілив у відвідувача спортивного клубу. Потерпілого госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Івано-Франківської області.

"Попередньо відомо, що невідомий чоловік через вікно зробив постріл. В результаті поранення отримав відвідувач спортивного клубу. Чоловіка доставлено до лікарні", - розповів начальник поліції Івано-Франківської області Сергій Безпалько.

Фото: в Івано-Франківську розпочалася стрілянина (facebook.com/frankivsk.police)

На місці події вже працюють слідчо-оперативна група та криміналісти.

Зловмисника почали розшукувати. Для пошуку задіяли всі оперативні служби та наряди поліції.

Нагадаємо, у Львові мешканець багатоповерхового будинку почав стріляти з вікна своєї квартири. Він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Також ми писали, що у Запоріжжі зловмисники напали на військових. Один із них отримав ножове поранення.

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