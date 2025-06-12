В Івано-Франківську СБУ запобігла масовому теракту завдяки 15-річній дівчині

РФ планувала масштабний теракт в центрі Івано-Франківська. Зірвати план ворога допомогла 15-річна місцева жителька.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Дівчина повідомила про плани ворожих спецслужб, звернувшись на чатбот СБУ "Спали ФСБшника".
Як з’ясувалось, представник російської спецслужби вийшов на неї через один із месенджерів. Він запропонував дівчині підзаробити трохи грошей.
Для цього вона мала виготовити саморобний вибуховий пристрій та занести його до центрального міського парку у годину-пік - коли там особливо велелюдно.
Щоби не викликати підозри у батьків, вона мала орендувати помешкання і там займатися виготовленням вибухівки. Готовий вибуховий пристрій куратор порадив їй закласти у термос і залишити термос у парку.
"У цей момент ФСБ планували дистанційно підірвати вибухівку разом із неповнолітньою агенткою. Таким чином рашисти сподівалися не тільки вбити якомога більше цивільних мешканців, але й ліквідувати виконавицю як зайвого свідка", - зазначили в СБУ.
Дівчина відмовилася виконувати ворожий план, після чого ФСБшник пригрозив "здати" її українським спецслужбам.
Фото: ФСБ готувала теракт в Івано-Франківську (ssu.gov.ua)
Втім, СБУ вже й так займалася розслідуванням цієї операції. Всі її етапи, від початку до кінця, завдяки вчасному інформуванню, вдалося занотувати. Наразі триває слідство за статтею 438 ККУ (Воєнні злочини), яке має остаточно з’ясувати осіб, причетних до підготовки теракту.
Як відомо, підривна діяльність ФСБ в українському тилу є однією з важливих складових агресії РФ. Так, нещодавно СБУ викрила російського агента, який здавав ворогу українські військові аеродроми. Зрадником виявився безробітний з Житомирщини, що у такий спосіб вирішив заробити.
Нерідко цільовою аудиторією російських спецслужб стає молодь. Вербувальники використовують цілком природне бажання підлітків або студентів бути фінансово незалежними від батьків.
Через це їх вербувати легше, ніж дорослих людей, які усвідомлюють можливі наслідки "співпраці" з ворожими спецслужбами.
Так, ФСБ завербувала у Києві 17-річного агента, який мав підірвати будівлю одного з ТЦК. Однак співробітники СБУ, в яких юнак уже фігурував у списку неблагонадійних, відстежили його спілкування з куратором і попередили теракт.
Під особливим "прицілом" російських спецслужб - ТЦК у різних регіонах України. За інформацією начальника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, Головне розвідувальне управління і Федеральна служба безпеки РФ активно курують терористичні акції, спрямовані як проти ТЦК загалом, так і проти конкретних працівнкиів цих служб.