В Івано-Франківську СБУ запобігла масовому теракту завдяки 15-річній дівчині

Дівчина повідомила про плани ворожих спецслужб, звернувшись на чатбот СБУ "Спали ФСБшника".

Що планував ворог

Як з’ясувалось, представник російської спецслужби вийшов на неї через один із месенджерів. Він запропонував дівчині підзаробити трохи грошей.

Для цього вона мала виготовити саморобний вибуховий пристрій та занести його до центрального міського парку у годину-пік - коли там особливо велелюдно.

Щоби не викликати підозри у батьків, вона мала орендувати помешкання і там займатися виготовленням вибухівки. Готовий вибуховий пристрій куратор порадив їй закласти у термос і залишити термос у парку.

"У цей момент ФСБ планували дистанційно підірвати вибухівку разом із неповнолітньою агенткою. Таким чином рашисти сподівалися не тільки вбити якомога більше цивільних мешканців, але й ліквідувати виконавицю як зайвого свідка", - зазначили в СБУ.

ФСБ погрожували дівчині

Дівчина відмовилася виконувати ворожий план, після чого ФСБшник пригрозив "здати" її українським спецслужбам.

Фото: ФСБ готувала теракт в Івано-Франківську (ssu.gov.ua)

Втім, СБУ вже й так займалася розслідуванням цієї операції. Всі її етапи, від початку до кінця, завдяки вчасному інформуванню, вдалося занотувати. Наразі триває слідство за статтею 438 ККУ (Воєнні злочини), яке має остаточно з’ясувати осіб, причетних до підготовки теракту.