В Івано-Франківську напали на військового: що відомо

Напади на співробітників ТЦК в Україні

У 2025 році почастішали випадки нападів на співробітників ТЦК на тлі мобілізації. Так, у лютому в Рівненській області чоловіки побили військовослужбовців і пошкодили техніку.

Того ж місяця невідомі напали на співробітника ТЦК під час супроводу мобілізованих у Львівській області. Вони завдали військовому різані рани невідомим гострим предметом.

А кілька днів тому в Харкові спалахнула будівля територіального цента комплектування. Чоловік влаштував підпал, коли прибув туди для перевірки військово-облікових документів.

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