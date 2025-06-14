В Івано-Франківську напали на військового: що відомо

В Івано-Франківську група невідомих напала на військовослужбовця в п'ятницю, 13 червня. Потерпілий потрапив до лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області в Telegram.
Інцидент стався ввечері, приблизно о 21:20. За попередніми даними, двоє невідомих побили військовослужбовця, після чого зникли з місця події.
"Потерпілий - 33-річний житель Івано-Франківська. Його доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями", - повідомили в поліції.
Після надходження дзвінка на місце події було направлено слідчо-оперативну групу районного управління поліції.
Правоохоронні органи встановлюють обставини події та особи нападників, яких буде притягнуто до відповідальності за напад. Пресслужба не уточнює, чи був потерпілий співробітником ТЦК.
У 2025 році почастішали випадки нападів на співробітників ТЦК на тлі мобілізації. Так, у лютому в Рівненській області чоловіки побили військовослужбовців і пошкодили техніку.
Того ж місяця невідомі напали на співробітника ТЦК під час супроводу мобілізованих у Львівській області. Вони завдали військовому різані рани невідомим гострим предметом.
А кілька днів тому в Харкові спалахнула будівля територіального цента комплектування. Чоловік влаштував підпал, коли прибув туди для перевірки військово-облікових документів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.