В Івано-Франківську напали на військового: що відомо

В Івано-Франківську група невідомих напала на військовослужбовця в п'ятницю, 13 червня. Потерпілий потрапив до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області в Telegram .

Правоохоронні органи встановлюють обставини події та особи нападників, яких буде притягнуто до відповідальності за напад. Пресслужба не уточнює, чи був потерпілий співробітником ТЦК.

Після надходження дзвінка на місце події було направлено слідчо-оперативну групу районного управління поліції.

"Потерпілий - 33-річний житель Івано-Франківська. Його доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями", - повідомили в поліції.

Інцидент стався ввечері, приблизно о 21:20. За попередніми даними, двоє невідомих побили військовослужбовця, після чого зникли з місця події.

Напади на співробітників ТЦК в Україні

У 2025 році почастішали випадки нападів на співробітників ТЦК на тлі мобілізації. Так, у лютому в Рівненській області чоловіки побили військовослужбовців і пошкодили техніку.

Того ж місяця невідомі напали на співробітника ТЦК під час супроводу мобілізованих у Львівській області. Вони завдали військовому різані рани невідомим гострим предметом.

А кілька днів тому в Харкові спалахнула будівля територіального цента комплектування. Чоловік влаштував підпал, коли прибув туди для перевірки військово-облікових документів.

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