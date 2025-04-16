В Івано-Франківській області виявили тіло 19-річного, у вбивстві підозрюють підлітків

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у середині березня у центрі Одеси вдень застрелили громадського діяча Демʼяна Ганула. Пізніше поліція затримала підозрюваного.

Також 1 лютого у Полтавській області було застрелено військового територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на АЗС під час супроводжування мобілізованих.

А в листопаді минулого року на Вінниччині військовозобов'язаний під час планового обслуговування в ТЦК напав на сержанта.

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