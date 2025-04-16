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В Івано-Франківській області виявили тіло 19-річного, у вбивстві підозрюють підлітків

Ілюстративне фото: в Івано-Франківській області виявили тіло 19-річного, у вбивстві підозрюють підлітків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

На околиці Івано-Франківська виявили тіло 19-річного хлопця з ножовими пораненнями. Трьох підлітків підозрюють у вбивстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку поліції Івано-Франківської області.

Тіло виявили поблизу Вовчинецьких пагорбів, на околиці Івано-Франківська. 

"Трьох неповнолітніх хлопців, причетних до злочину, поліцейські встановили за лічені хвилини. Двох з них затримали у процесуальному порядку",  - пише поліція. 

Відкрито кримінальне провадження за п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. 

Наразі із затриманими працюють правоохоронці. Інші деталі справи не розкриваються. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у середині березня у центрі Одеси вдень застрелили громадського діяча Демʼяна Ганула. Пізніше поліція затримала підозрюваного.

Також 1 лютого у Полтавській області було застрелено військового територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на АЗС під час супроводжування мобілізованих.

А в листопаді минулого року на Вінниччині військовозобов'язаний під час планового обслуговування в ТЦК напав на сержанта.

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