В Івано-Франківській області виявили тіло 19-річного, у вбивстві підозрюють підлітків
На околиці Івано-Франківська виявили тіло 19-річного хлопця з ножовими пораненнями. Трьох підлітків підозрюють у вбивстві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку поліції Івано-Франківської області.
Тіло виявили поблизу Вовчинецьких пагорбів, на околиці Івано-Франківська.
"Трьох неповнолітніх хлопців, причетних до злочину, поліцейські встановили за лічені хвилини. Двох з них затримали у процесуальному порядку", - пише поліція.
Відкрито кримінальне провадження за п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Наразі із затриманими працюють правоохоронці. Інші деталі справи не розкриваються.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у середині березня у центрі Одеси вдень застрелили громадського діяча Демʼяна Ганула. Пізніше поліція затримала підозрюваного.
Також 1 лютого у Полтавській області було застрелено військового територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) на АЗС під час супроводжування мобілізованих.
А в листопаді минулого року на Вінниччині військовозобов'язаний під час планового обслуговування в ТЦК напав на сержанта.
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