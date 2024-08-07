В Івано-Франківській області 80-річна жінка померла від нового штаму COVID-19 FLiRT

За його совами, померла жінка є жителькою однієї з громад Івано-Франківської області. Її було госпіталізовано до однієї з лікарень області - у хворої була висока температура та важкий стан.

"Лабораторно ми підтвердили, що в її організмі був субваріант FLiRT класичного штаму Omicron. Жінка мала також супутні захворювання - цукровий діабет, ішемічну хворобу серця. Основним діагнозом була коронавірусна хвороба, оскільки вона мала всі симптоми й це було клінічно й лабораторно підтверджено", - розповів Савчук.

Вона була переведена у терапевтичне відділення, після чого через декілька днів вона померла.

"Тобто з часу госпіталізації до моменту, коли їй стало гірше і пацієнтка померла, минуло 20 днів. Медики надавали всю можливу допомогу, але COVID-19 забрав її життя", - сказав він.

Варто зауважити, що наразі в Івано-Франківській області субваріант FLiRT підтвердили лише у померлої пенсіонерки. Але коронавірусна хвороба активно циркулює.

COVID-19

Наприкінці 2019 року почалась пандемія COVID-19, яка стала серйозним випробуванням для систем охорони здоров'я по всьому світу. Швидке поширення хвороби призвело до великої кількості смертей, а розробка вакцини стала ключовим етапом боротьби із захворюванням.

Наприкінці липня 2024 року директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентин Гінзбург повідомив про значне зростання захворюваності на COVID-19 у Києві.

А вже 7 серпня заступник голови Міністерства охорони здоров'я (МОЗ), головного державного санітарного лікаря Ігор Кузін розповів, що новий штам коронавірусної інфекції FLiRT є більш заразним, аніж його попередники.

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