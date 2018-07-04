Ивана Купала 2018: что нельзя делать

Запреты и суеверия летнего праздника Ивана Купала

Что нельзя делать на Ивана Купала 2018, народные поверья и суеверия, связанные с мистической Купальской ночью, а также о том, как провести праздник правильно - расскажет Styler.

Ивана Купала 2018 отмечается в ночь на 7 июля. За свою историю колоритный праздник приобрел много традиций и ритуалов, с этим днем также связано множество легенд. В народе считалось, что на Купала просыпается вся нечисть, и защититься от нее можно только с помощью особых обрядов.

Главные запреты Ивана Купала также связаны с опасностью попасть под влияние злых сил. Но если встретить праздник по всем правилам, можно зарядиться здоровьем и удачей на весь год.

Что нельзя делать на Ивана Купала

В праздничную ночь нельзя спать. Согласно легендам, духи и нечисть после захода солнца спускаются на землю, и могут навредить спящему человеку. Для защиты в доме на Ивана Купала всегда раскладывали цветы полыни, любистка, иван-да-марьи. Эти же цветы девушки вплетали в венки для гадания на возлюбленного.

Фото: Цветы на Ивана Купала защищают от злых духов (pixabay.com/cocoparisienne)

На Ивана Купала нужно бережно относиться к домашним животным. По гуцульской легенде, коров в этот день нельзя погонять и бить палкой - не будет молока.

До Ивана Купала нельзя купаться

Купание до праздничной ночи также всегда было под запретом. Считалось, что Иван Купала выгонял из речек русалок, а также прочую нечистую силу, и защищал воды до Ильи 2 августа. С наступлением Купальского вечера уже можно плескаться в водоемах, но беременным, пожилым людям и детям лучше этого не делать.

По поверью, на болеющих и ослабленных нельзя даже брызгать водой в ночь на 7 июля, потому что влияние злых духов еще велико в праздник, и это может нанести вред здоровью.

На Купала не стоит иметь дело с деньгами

Продажу ценностей лучше отложить на другой день. Также на Ивана Купала нельзя одалживать деньги, отдавать дорогие вещи.

Случайные находки в праздник не приведут ни к чему хорошему. Приносить найденное в дом - плохая примета - к бедности и семейным неурядицам.

Фото: На Ивана Купала разжигают высокие костры (pixabay.com/12019)

Ивана Купала нельзя не праздновать

В Купальскую ночь нельзя оставаться дома. В старину к празнованию присоединялись все жители сел и деревень. Ту женщину, которая не приходила к костру на Купала, называли ведьмой. Праздничный огонь всегда считался очистительным от сглазов и исцеляющим болезни.

Как использовать кондиционеры в летнюю жару (video.rbc.ua)