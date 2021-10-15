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Италию накрыли массовые протесты из-за обязательных COVID-сертификатов

Автор: Александр Мороз

В Италии с пятницы ввели новые меры, связанные с пандемией коронавируса. Теперь COVID-сертификаты обязательно должны быть у всех работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ansa.

Нововведения повлияют на жизнь около 23 миллионов сотрудников по всей стране. Речь идет как о частном, так и государственном секторе. Компаниям, у сотрудников которых нет "зеленого пропуска", грозит штраф в размере 1000 евро.

Однако такие правила встретили определенное сопротивление. Италию накрыли массовые протесты.

Так, в Триесте на севере страны около 5 тысяч рабочих заблокировали порт в знак протеста. Также массовая акция противников вакцинации пройдет в Риме.

Демонстранты также блокируют дороги в портах Генуи и Анконы.

Ранее сообщалось, что Италия полностью вакцинировала от коронавируса более 80% населения старше 12 лет.

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ИталияВакцинация