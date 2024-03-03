UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Італійський корабель збив безпілотник хуситів у Червоному морі, - Reuters

Фото: італійський есмінець Caio Duilio (wikipedia.org)
Автор: Валерій Савицький

Корабель військово-морських сил Італії збив безпілотник, що наближався до судна в Червоному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У Міноборони Італії зазначили, що корабель Caio Duilio, який допомагає захищати торговельні шляхи від повітряних атак єменських хуситів, вчинив акт самооборони.

Безпілотник із характеристиками, подібними до тих, що вже використовувалися у попередніх атаках, перебував на відстані близько 6 км від італійського корабля та летів у його бік.

Міністр оборони Італії Гвідо Кросетто заявив, що напади хуситів, які мають на меті продемонструвати солідарність із палестинським бойовим угрупуванням ХАМАС у війні проти Ізраїлю, є частиною стратегії гібридної війни проти деяких країн.

"Терористичні атаки хуситів є серйозним порушенням міжнародного права і нападом на безпеку морських перевезень, від яких залежить наша економіка", - сказав він.

Атаки хуситів у Червоному морі

З листопада 2023 року єменські хусити почали регулярно атакувати дронами, крилатими і балістичними ракетами комерційні судна в Аденській протоці та у Червоному морі. Перші напади почалися одразу після початку війни між Ізраїлем та ХАМАС.

У відповідь на регулярні атаки бойовиків, 12 січня США та Британія вперше вдарили ракетами по військових об'єктах хуситів у Ємені. 17 січня США внесли хуситів до переліку світових терористичних організацій.

Відтоді західна коаліція завдає регулярних ударів по військових об'єктах хуситів у Ємені, однак атаки бойовиків на кораблі не припиняються.

У лютому Європейський Союз розпочав військово-морську місію в Червоному морі під назвою Eunavfor Aspides для захисту судноплавства в цьому регіоні.

1 березня військові США збили випущені вбік Червоного моря крилаті ракети та безпілотник.

2 березня у Червоному морі затонуло атаковане єменськими хуситами судно "Рубимар". Це перший корабель, що пішов на дно внаслідок атаки бойовиків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ємен