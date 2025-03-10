В Італії за насильство над жінками пропонують карати довічним ув’язненням

Цю ініціативу оголосили напередодні Міжнародного жіночого дня. Вона спрямована на боротьбу зі зростаючою кількістю випадків насильства щодо жінок, зокрема з такими злочинами, як переслідування та "порно помста".

Пропозиція була погоджена у п’ятницю, 7 березня, пізно ввечері, але ще має пройти розгляд у парламенті та отримати схвалення обох палат. Закон також посилює покарання за насильство в сім’ї, переслідування, сексуальне насильство та "порно помсту".

Прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні, яка активно підтримала ініціативу, заявила, що це надзвичайно важливий законопроєкт, який вводить поняття феміциду як окремого злочину та передбачає за нього довічне ув’язнення. Центристська та лівоцентристська опозиція підтримала нововведення, але наголосила, що воно зосереджене лише на кримінальному аспекті проблеми, залишаючи без уваги економічні та культурні фактори.

Феміцид залишається серйозною проблемою в Італії. Резонанс викликало вбивство 22-річної студентки Джулії Чеккеттін, яку в листопаді 2023 року жорстоко зарізав її колишній хлопець Філіппо Туретта. У грудні Туретту засудили до довічного ув’язнення.

За офіційними даними Міністерства внутрішніх справ Італії, у 2024 році було зафіксовано 113 випадків феміциду, з яких 99 були скоєні родичами, партнерами або колишніми партнерами жертв.

Водночас жіноча правозахисна організація Non Una di Meno розкритикувала законопроєкт. Активістка Серена Фредда під час маршу в центрі Рима заявила, що це пропагандистський хід. Вона наголосила, що жорсткіші покарання не є ефективним засобом боротьби з феміцидом, адже проблема криється глибше - у дискримінації жінок, яка починається ще у школі та продовжується в професійній сфері.