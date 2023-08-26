В Італії автобус з українцями потрапив у ДТП: є постраждалі, серед них діти

Аварія сталася 25 серпня близько 20:00 поблизу міста Латізана на трасі A4, яка сполучає Венецію і Трієст.

Автобус з 30 українськими туристами повертався до України та зіштовхнувся з польською фурою з фруктами й овочами.

Як зазначає видання, більшість людей змогли самостійно вибратися з автобуса, ще близько 10 осіб визволили рятувальники.

За попередньою інформацією, внаслідок ДТП постраждали 15 людей, з них семеро дітей. Жінку та двох неповнолітніх у важкому стані доставили гелікоптерами до лікарень в Удіне і Трієст.

Ще 27 людей не постраждали. Після огляду на місці аварії їх доставили до муніципального офісу служби цивільного захисту регіону Фріулі-Венеція-Джулія.

Фото: в Італії автобус з українцями потрапив у ДТП (twitter.com/vigilidelfuoco)

Нагадаємо, 30 липня у Туреччині зіштовхнулися туристичний мікроавтобус та вантажівка. Внаслідок аварії загинув водій та гід - громадянка України.

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