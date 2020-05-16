Италия ждет украинских туристов: названа дата открытия границ

Италия откроется для туристов из Украины (коллаж: РБК-Украина)

Италия будет открыта для украинских туристов с начала июня

Италия откроется для туристов из Украины и со всего мира в июне 2020 года. Представители власти приняли решение о снятии всех ограничений на въезд и выезд из страны с 3 июня. Также отмечается, что в связи со снятием этих ограничений ожидаются и другие ослабления карантинных мероприятий в стране с началом туристического сезона.

Как сообщают итальянские СМИ, с 3 июня в стране ожидается существенное ослабление карантина, введенного на фоне пандемии коронавируса. Вместе с открытием государственных границ, в Италии будет восстановлено свободное перемещение внутри государства.

Стоит отметить, что ранее регионы Италии выступали за скорейшее снятие ограничений, однако премьер-министр Джузеппе Конте настаивал на постепенном возвращении к нормальной жизни, чтобы предотвратить вторую волну инфекций.

В Италии с начала распространения коронавируса зафиксировано 223,8 тысячи случаев заражения, смертность достигла 31,6 тысячи человек.

Эксперты отмечают, что власти Италии хотят восстановить туризм из-за существенных потерь на фоне карантина. Некоторые регионы Италии делают специальные скидки на проживание в отелях или перелеты, чтобы привлечь новых туристов.

Другие специалисты настаивают на том, чтобы планировать свой отдых за границей не раньше августа. К тому времени, по мнению специалистов, процедура международного туризма будет более налаженной и понятной.

Напомним, что в Украине ожидают роста внутреннего туризма.

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Автор: Киселева Анна