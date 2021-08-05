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Италия вводит COVID-пропуск для студентов и преподавателей

Автор: Сергей Пышкин

Совет министров Италии принял постановление о введении COVID-пропуска Green Pass для всех сотрудников школы, преподавателей и студентов. Несоблюдение правил грозит специалистам увольнением.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

По словам министра здравоохранения Роберто Сперанса, правительство приняло соответствующее решение, чтобы учебные заведения Италии имели возможность безопасно продолжить работу уже с сентября.

Green Pass будут обязаны иметь при себе не только работники школ и преподаватели университетов, но и студенты.

Сперанс добавил, что отсутствие COVID-пропуска будет грозить специалистам увольнением и лишением заработной платы.

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