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Италия ввела обязательную COVID-вакцинацию для людей старше 50 лет

Автор: Артур Родивилов

Италия ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для людей старше 50 лет. Соответствующее распоряжение было одобрено на заседании правительства в среду вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters,

Работники, которым за 50 лет, должны будут показать медицинские талоны, подтверждающие, что они были вакцинированы или недавно выздоровели от COVID-19 – иначе им грозит отстранение от работы с середины февраля.

Раньше невакцинированные могли выходить на работу только при отрицательном результате теста каждые два дня. Тем, кому за 50, кто не работает, придется либо делать прививки, либо подвергаться санкциям.

Премьер-министр Марио Драги сказал, что правительство ориентируется на людей старше 50 лет, поскольку они являются категорией людей с наибольшим риском госпитализации, чтобы уменьшить давление на больницы и спасти жизнь.

Новые правила были согласованы после того, как в Италии зарегистрировано рекордные 170 тысяч случаев коронавируса, а смертность достигла наивысшего уровня с весны 2020 года.

Италия - одна из немногих европейских стран, предпринявшая подобные шаги. Она следует за Грецией, которая одобрила обязательные прививки для людей старше 60 лет в ноябре. Австрия вводит штрафы для непривитых с февраля.

Напомним, 15 декабря в Италии вступила в силу обязательная вакцинация для некоторых профессий. За категорический отказ от прививки работникам грозят штрафы до более чем тысячи евро и невыплата зарплаты.

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