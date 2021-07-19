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Италия вакцинировала от COVID более половины взрослого населения

Автор: РБК-Украина

Италия уже полностью вакцинировала от COVID более половины населения старше 12 лет. Ожидается, что коллективный иммунитет в этой стране будет достигнут до конца сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.

По официальным данным, на 19 июля были полностью вакцинированы более 27,1 млн человек, что эквивалентно 50,2% всего населения старше 12 лет.

Также сообщается, что за последние полтора месяца темпы вакцинации выросли до 3,7-3,9 млн уколов в неделю. Цель - вакцинировать до конца сентября 80% взрослого населения, или около 54,3 млн человек.

На сегодня подавляющее большинство инъекций в Италии - это вторые дозы.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз опередил США по проценту вакцинированных от COVID-19, поскольку в странах ЕС прививки получили по меньшей мере 55,6% населения.

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ИталияКоронавирусВакцинация