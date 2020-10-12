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Италия ужесточает карантин из-за вспышки коронавируса

Автор: Инна Собора

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Италия готовится усилить карантин. Министр здравоохранения Роберто Сперанса заявил, что будут введены новые общенациональные ограничения.

Об этом пишет Reuters.

По словам министра, это позволит избежать новой общенациональной изоляции.

В пятницу в Италии впервые с марта зарегистрировали более 5 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 за один день. В суботу и воскресенье также было более 5 тысяч зараженных.

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Минздрав предложил запретить частные вечеринки с участием как детей, так и взрослых. Рим также установит часы посещения для баров и ресторанов, чтобы снизить риски заражения людей.

Также могут ограничить занятия спортом и другие физические контакты, которые не дают возможности носить маску.

Напомним, правительство Италии продлило режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса.

Ранее в Италии увеличили максимальный штраф за нарушение масочного режима в общественных местах до 1000 евро.

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