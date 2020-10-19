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Италия усиливает карантин из-за увеличения новых случаев коронавируса

Автор: Андрей Козловский

Правительство Италии в воскресенье, 18 октября, ужесточило карантинные ограничения в стране. Такое решение было принято на фоне ежедневных рекордов количества заражений.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

Как сообщается, мэрам итальянских городов рекомендуют с 21:00 закрывать популярные центральные площади и улицы, где часто образуются скопления людей. Также в это время вводится запрет на работу развлекательных заведений.

Кроме того, по новым правилам, в ресторанах и барах за одним столом могут размещаться не более чем 6 человек. Однако заведения, в которых нет сидячих мест, должны будут закрываться уже в 18:00.

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Старшую школу переводят на дистанционное обучение, но в выпускных классах вводится смешанное обучение. Школьники других возрастных групп пока продолжат учебу в классах. Университеты могут самостоятельно принимать решение о дистанционном обучении.

Отмечается, что в Италии 14 октября впервые зафиксировали около 7 тысяч заражений. После этого ежедневно регистрировали новые рекорды. Накануне было зарегистрировано 11 705 новых случаев COVID-19.

Напомним, премьер-министр Италии Джузеппе Конте 12 октября подписал новый чрезвычайный указ, который предусматривает в себе ряд запретов для преодоления коронавирусного кризиса.

Также РБК-Украина писало, что правительство Италии продлило режим чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса.

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