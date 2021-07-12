Италия стала чемпионом Европы, а Pfizer настаивает на одобрении третьей дозы своей вакцины: новости за выходные

Италия стала новым чемпионом Европы по футболу, американская фармкомпания Pfizer настаивает на одобрении третьей дозы своей вакцины от коронавируса, Миллиардер Ричард Брэнсон осуществил туристический полет в космос. Подробнее о том, что произошло на выходных, 10-11 июля, - в материале РБК-Украина.

Три рекорда и серия пенальти: Италия стала чемпионом Европы

Италия стала новым чемпионом Европы по футболу. В финале итальянцы переиграли в серии послематчевых пенальти Англию 3:2 (1:1 - основное время). Итальянцы стали единственной сборной в истории Евро, которая дважды подряд выигрывала серии пенальти - в полуфинале "скуадра адзурра" переиграла Испанию.

Это второй титул чемпионов Европы для Италии. Впервые триумф итальянцы праздновали в далеком 1968-м году. Подробнее о финале - в материале РБК-Украина.

Pfizer настаивает на одобрении третьей дозы своей вакцины

Американская фармкомпания Pfizer настаивает на одобрении третьей дозы своей вакцины от коронавируса на федеральном уровне. Представители компании планируют встретиться с медицинским регулятором США.

Накануне президент научно-исследовательских и медицинских исследований Pfizer Микаэль Дольстен заявил, что после введения добровольцам третьей дозы, уровень антител к коронавирусу в их организме подскочил в 5-10 раз чем после двух доз вакцин.

Козак курирует уничтожение национальной идентичности украинцев в ОРДЛО, - разведка

Заместитель главы Администрации президента России и переговорщик в нормандском формате Дмитрий Козак курирует уничтожение национальной идентичности украинцев на оккупированном Донбассе. В частности, через деятельность проекта "Русский центр".

Как отмечает разведка, так называемый фонд "Русский мир", который действует на этих территориях, является одним из инструментов "мягкой силы" оккупационной власти. Главой попечительского совета фонда назначен Козак.

В Коростене произошел взрыв на праздновании. Есть пострадавшие, открыто дело

В Коростене Житомирской области в зоне отдыха на River Bank во время празднования Ивана Купала рядом с пиротехникой произошел взрыв. В результате пострадали три человека.

Местное издание со ссылкой на очевидцев происшествия сообщает, что взорвались канистры с бензином под пиротехникой.

Вакцина CoronaVac в Турции показала эффективность выше 83%

В Турции промежуточные результаты третьей фазы исследований китайской вакцины CoronaVac от коронавируса показали эффективность на уровне 83,5%. Такая эффективность достигается после двух доз.

Исследование показало, что вакцина на 100% эффективна против тяжелых случаев и вызвала сильный имунный ответ. А в 83,5% случаев защищает от заражения COVID-19.

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 6,4

На территории Таджикистана в субботу утром произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 6,4.

В результате землетрясения погибли 5 человек. Есть раненые. Пострадало 19 домов в нескольких селах.

Миллиардер Брэнсон осуществил туристический полет в космос

Британский миллиардер и основатель компании Virgin Galactic сэр Ричард Брэнсон 11 июля совершил свой первый космический полет. Брэнсон стал первым космическим туристом компании Virgin Galactic.

Брэнсон на корабле космической компании Virgin Galactic поднялся на высоту 80 километров над Землей. Брэнсон и еще трое пассажиров находились на ракетоплане, который был поднят в небо с помощью специального самолета-носителя. Когда самолет вышел на высоту 16 километров, ракетоплан от него отсоединился и с помощью собственного двигателя поднялся на высоту 80 километров. В состоянии невесомости экипаж находился около 6 минут.

Украину разжарит до +37 градусов: где и когда будет самая опасная погода

Погода в Украине принесет лютую жару на этой неделе. Пик температуры ожидается 15-16 июля, когда температура достигнет +37 градусов в некоторых регионах.

Какой будет погода в течение недели в Украине, и когда отступит жара - читайте в нашем материале.