Италия сократила срок действия COVID-сертификата и ужесточила карантин

Начиная с 1 февраля, в Италии срок действия COVID-сертификата сокращен с 9 до 6 месяцев. В то же время будет требоваться прививка третьей дозой через 4 месяца после введения второй.

В частности, возвращается требование об обязательном ношении маски FFP2 в кинотеатрах, театрах, спортивных мероприятиях и общественном транспорте. Также масочный режим станет обязательным и на улице.

В то же время правительство рассматривает введение COVID-тестирования для всех, кто желает участвовать в мероприятиях по случаю сезона праздников.

Ограничения связаны с тем, что в стране стремительно распространяется новый вариант коронавируса.

Сегодня в стране "Омикрон" причастен к четверти всех инфекций, хотя две недели назад инфекция составляла 0,2-0,3%.