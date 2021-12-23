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Италия сократила срок действия COVID-сертификата и ужесточила карантин

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Четверг 23 декабря 2021 16:00
Италия сократила срок действия COVID-сертификата и ужесточила карантин Фото: Италия сократила срок действия COVID-сертификата и ужесточила карантин (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На фоне стремительного распространения штамма "Омикрон", правительство Италии приняло решение ужесточить карантинные ограничения. В то же время в стране вернули масочный режим.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Ansa.

Начиная с 1 февраля, в Италии срок действия COVID-сертификата сокращен с 9 до 6 месяцев. В то же время будет требоваться прививка третьей дозой через 4 месяца после введения второй.

В частности, возвращается требование об обязательном ношении маски FFP2 в кинотеатрах, театрах, спортивных мероприятиях и общественном транспорте. Также масочный режим станет обязательным и на улице.

В то же время правительство рассматривает введение COVID-тестирования для всех, кто желает участвовать в мероприятиях по случаю сезона праздников.

Ограничения связаны с тем, что в стране стремительно распространяется новый вариант коронавируса.

Сегодня в стране "Омикрон" причастен к четверти всех инфекций, хотя две недели назад инфекция составляла 0,2-0,3%.

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