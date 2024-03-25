Італія слідом за Францією посилила заходи безпеки після теракту під Москвою

Як повідомляється, на засіданні Ради національної безпеки убуло ухвалено рішення про посилення заходів безпеки під час Страсного тижня перед Великоднем.

Як йдеться в заяві Міністерства внутрішніх справ Італії, влада посилить як спостереження, так і перевірки, "приділяючи найбільшу увагу місцям найбільшого скупчення та транзиту людей, а також чутливим об'єктам".

Нагадаємо, раніше у Франції після теракту у Росії оголосили найвищий рівень Vigipirate - системи оповіщення національної безпеки - "надзвичайна ситуація нападу".