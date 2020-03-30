Италия продлевает карантин из-за коронавируса до 12 апреля

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Число погибших превысило 11,5 тыс. человек

Министр здравоохранения страны Италии заявил, что в стране продлевают срок карантина из-за распространения коронавируса как минимум до 12 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

Отмечается, что решение принято после того, как число погибших от коронавируса возросло до 11 591 человек. Карантин действует на территории Италии уже три недели.

Ранее сообщалось, что количество инфицированных коронавирусом в Италии превысило 100 тыс. человек. Только за последние сутки коронавирусом заразились чуть больше 4 тыс. человек. Также возросло число смертей в стране. Так, со вчерашнего дня COVID-19 забрал жизни еще 812 итальянцев.

Напомним, власти Испании приняли решение усилить карантинные меры в связи с распространением коронавируса. В стране на две недели закроют предприятия всех отраслей, которые не являются критическими, с сохранением зарплат работников.

РБК-Украина писало, что коронавирусом в мире заразились более 700 тыс. человек. Также зарегистрировано почти 35 тыс. смертельных случая. От вируса выздоровели чуть больше 156 тыс. человек.