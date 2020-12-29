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Италия не может получить следующую партию COVID-вакцин из-за непогоды

Автор: Андрей Козловский

Из-за снегопадов в Европе в Италию не могут доставить новую партию вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech. Итальянцам придется ждать ее как минимум еще одни сутки.

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Об этом сообщает ANSA.

Как сообщается, в Бельгии застряла партия из 470 тысяч доз вакцин, которая не может попасть в Италию из-за снегопада. Ожидается, что после того, как препараты все же будут доставлены, их развезут по больницам и домам для пожилых людей.

Также известно, что все итальянские медицинские учреждения будут дополнительно усилены охраной полиции во время разгрузки партий вакцин от коронавируса.

Напомним, ранее Pfizer отложила поставки новой партии вакцины против коронавируса в Испанию на один день из-за логистических трудностей.

Также РБК-Украина писало, что 27 декабря вакцинация препаратом Pfizer/BioNTech стартовала в странах Евросоюза, и в частности, в Италии.

Согласно опросу IPSOS, большинство европейцев опасаются делать прививки от коронавируса.

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