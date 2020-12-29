ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Италия не может получить следующую партию COVID-вакцин из-за непогоды

Вторник 29 декабря 2020 15:25
Италия не может получить следующую партию COVID-вакцин из-за непогоды
Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Из-за снегопадов в Европе в Италию не могут доставить новую партию вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech. Итальянцам придется ждать ее как минимум еще одни сутки.

Об этом сообщает ANSA.

Как сообщается, в Бельгии застряла партия из 470 тысяч доз вакцин, которая не может попасть в Италию из-за снегопада. Ожидается, что после того, как препараты все же будут доставлены, их развезут по больницам и домам для пожилых людей.

Также известно, что все итальянские медицинские учреждения будут дополнительно усилены охраной полиции во время разгрузки партий вакцин от коронавируса.

Напомним, ранее Pfizer отложила поставки новой партии вакцины против коронавируса в Испанию на один день из-за логистических трудностей.

Также РБК-Украина писало, что 27 декабря вакцинация препаратом Pfizer/BioNTech стартовала в странах Евросоюза, и в частности, в Италии.

Согласно опросу IPSOS, большинство европейцев опасаются делать прививки от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Вакцина

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь