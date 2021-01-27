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Италия планирует выпустить свою COVID-вакцину

Италия, Среда 27 января 2021 23:37
Италия планирует выпустить свою COVID-вакцину
Фото: вакцина (pexels)
Автор: Даша Харченко

В Италии планируют запустить вакцину от коронавируса в сентябре 2021 года. Вакцину помогает разрабатывать институт Спалланцани.

Об этом сообщает ANSA.

По словам главы Итальянского фармакологического агентства Джоджио Пала, в этом же месяце правительство планирует привить вакциной собственного производство около миллиона человек.

5 января 2021 года вакцина прошла первый этап клинических испытаний. По результатам первых испытаний вакцина показала 92,5% эффективности.

Напомним, в итальянском муниципалитете Монтикьяре на север от Милана арестовали врача скорой помощи. Его подозревают в убийстве двух пациентов с COVID-19.

Ранее стало известно, что в Литве ввели женщине ошибочно пять доз вакцины от коронавируса. Инцидент произошел в одной из больниц города Каунас.

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