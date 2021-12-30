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Италия ослабляет меры изоляции для контактировавших с заболевшими COVID

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Италия, Четверг 30 декабря 2021 05:15
Италия ослабляет меры изоляции для контактировавших с заболевшими COVID Фото: Италия ослабляет меры изоляции для контактировавших с заболевшими COVID (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Италия в среду ослабила правила самоизоляции. Это касается тех, кто контактировал с лицом с положительным тестом на коронавирус, но полностью вакцинирован или недавно выздоровел от COVID.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Такой шаг сделан после того, как эксперты в области здравоохранения призвали правительство пересмотреть свою политику на фоне опасений, что распространение очень заразного варианта "Омикрон" может парализовать страну, заставив миллионы людей оставаться дома.

Согласно итальянским требованиям, изоляция больше не будет необходима для тех, кто имел положительный контакт, но получил бустерную дозу, был полностью вакцинирован или выздоровел от болезни в течение последних 120 дней.

Такие лица должны будут носить защитную маску Ffp2 (эквивалентную KN95 или N95 в других регионах) в течение 10 дней и только если у них есть симптомы, пройти тест в течение пяти дней после контакта с человеком, зараженным коронавирусом.

Однако правительство страны еще больше усилило ограничения в отношении невакцинированных.

С января заведения, включая рестораны под открытым небом, гостиницы и подъемники, будут открыты только для вакцинированных и недавно выздоровевших от болезни.

Такие же правила будут действовать и для общественного транспорта.

Ранее мы писали, что в США сократили сроки изоляции для заболевших COVID-19.

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