Италия одобрила применение COVID-вакцины AstraZeneca для пациентов старше 65 лет

Правительство Италии разрешило колоть вакцину против коронавируса AstraZeneca пациентам в возрасте от 65 лет. Власти изменили свою позицию по препарату вслед за рядом европейских стран.

Правительство одобрило использование вакцины для старшей возрастной группы на основании дополнительных научных данных, которые доказали, что вакцина может снизить риски тяжелого течения болезни или смерти от коронавируса, а также развитие различных патологий.

Теперь в стране вакцину AstraZeneca можно колоть всем пациентам в возрасте от 16 лет. Исключением являются пациенты с различными особенностями здоровья, включая иммунодефицит.