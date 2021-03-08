Италия одобрила применение COVID-вакцины AstraZeneca для пациентов старше 65 лет

Правительство Италии разрешило колоть вакцину против коронавируса AstraZeneca пациентам в возрасте от 65 лет. Власти изменили свою позицию по препарату вслед за рядом европейских стран.
Об этом сообщает The Guardian.
Правительство одобрило использование вакцины для старшей возрастной группы на основании дополнительных научных данных, которые доказали, что вакцина может снизить риски тяжелого течения болезни или смерти от коронавируса, а также развитие различных патологий.
Теперь в стране вакцину AstraZeneca можно колоть всем пациентам в возрасте от 16 лет. Исключением являются пациенты с различными особенностями здоровья, включая иммунодефицит.
Ранее применение этого препарат для жителей старше 65 лет разрешили Франция, Германия и Бельгия. Изначально эти страны, как и Италия, не рекомендовали колоть вакцину пожилым из-за отсутствия точных данных по ее эффективности в этой возрастной группе.
Также сообщалось, что в Италии всем людям, которые уже переболели COVID-19, будут вводить только одну дозу вакцины. В Министерстве здравоохранения отметили, что предпринятое решение сэкономит дефицитные дозы препаратов от коронавируса.