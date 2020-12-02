Италия начнет вакцинацию от коронавируса в начале 2021 года

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца во время выступления в парламенте заявил, что в начале следующего года в стране начнется массовая программа вакцинации от коронавируса. Закупка вакцины осуществляется централизованно и будет бесплатной для всех итальянцев.

Об этом сообщает Ansa.

"Вероятно, что для каждой вакцинации нужно две дозы, в Италии будет 202 миллионов доз от различных компаний. Первые дозы могут начать поступать с января", - сказал министр.

Роберто Сперанца добавил, что сегодня Агентство ЕС по медицинским препаратам указало две даты: 29 декабря для вакцины Pfizer и 12 января для вакцины Moderna.

"Мы получим 8 млн доз от Pfizer и 1 млн 346 тысяч доз от Moderna", - сказал он.

В Италии в первую очередь планируют вакцинировать медицинских и социальных работников, жильцов и персонал домов престарелых. Основная часть кампании по вакцинации ожидается весной и летом следующего года.

Напомним, ранее правительство Италии ввело комендантский час на всей территории страны. Новые ограничения начинают действовать с 4 ноября и продлятся как минимум месяц.