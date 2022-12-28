Італія може посилити обмеження на в'їзд з Китаю через потік COVID-хворих

Уряд Італії може посилити обмеження на в'їзд з Китаю у разі виявлення нового штаму коронавірусу у прибулих з КНР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Органи охорони здоров’я Італії почнуть тестувати всіх прибулих з Китаю на COVID-19 після того, як у майже половини пасажирів двох рейсів до Мілана виявили вірус.

Нагадаємо, національна система охорони здоров'я у Китаї опинилася під натиском кризи, яку спричинила остання хвиля захворюваності на COVID-19.

Раніше ми писали, що після зняття "ковідних обмежень" у провінції Чжецзян на сході Китаю щодня фіксується близько мільйона нових випадків зараження COVID-19. За прогнозами, найближчими днями показник може подвоїтися.

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