Италия хочет сохранить выпуск суперкаров с ДВС, Porsche протестует

равительство Италии во главе с Марио Драги ведет переговоры с Европейским союзом о защите производителей суперкаров от поэтапного отказа от ДВС.

"Этим автомобилям нужны особые технологии и аккумуляторы для перехода", - отметил министр экологических преобразований Италии Роберто Чинголани. Подразумевается, что для высокопроизводительных суперкаров недостаточно запаса хода, который могут дат существующие аккумуляторные батареи.

При этом Ferrari, самая известная в мире итальянская марка суперкаров, не спешит с переходом на электротягу. Пока в гамме компании есть лишь подключаемые гибриды, а первая полностью электрическая модель должна появиться в 2025 году.

Lamborghini также выпускает гибриды ограниченными тиражами в виде лимитированных версий серийных моделей. Но в мае 2021 года был представлен план Direzione Cor Tauri, согласно которому в 2023 году появится первый регулярный гибрид марки, в 2024-м гибридными станут все модели в гамме, а в конце десятилетия ожидается первый полноценный электромобиль Lamborghini.

Porsche Оливер Блюме

Porsche одной из первых включилась в электрическую гонку. Сейчас в гамме Porsche есть семейство электромобилей Taycan, включающее седан и универсал, а на недавнем автосалоне в Мюнхене был показан электрический гоночный спорт-прототип Missiion R, который приоткрывает завесу того, какими электрические Porsche будут в ближайшем будущем.