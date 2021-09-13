Италия хочет сохранить выпуск суперкаров с ДВС, Porsche протестует
В Италии хотят сохранить выпуск спортивных автомобилей с мощными ДВС. Компания Porsche, напротив, выступает за полный переход на электротягу и призывает Еврокомиссию не делать никаких исключений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В то время как Европа, согласно плану Green Deal, готовится c 2035 года запретить двигатели внутреннего сгорания, Италия - вотчина мощных спортивных автомобилей - уже ищет способы обойти предлагаемые ограничения.
В настоящий момент правительство Италии во главе с Марио Драги ведет переговоры с Европейским союзом о защите производителей суперкаров от поэтапного отказа от ДВС.
"Этим автомобилям нужны особые технологии и аккумуляторы для перехода", - отметил министр экологических преобразований Италии Роберто Чинголани. Подразумевается, что для высокопроизводительных суперкаров недостаточно запаса хода, который могут дат существующие аккумуляторные батареи.
При этом Ferrari, самая известная в мире итальянская марка суперкаров, не спешит с переходом на электротягу. Пока в гамме компании есть лишь подключаемые гибриды, а первая полностью электрическая модель должна появиться в 2025 году.
Lamborghini также выпускает гибриды ограниченными тиражами в виде лимитированных версий серийных моделей. Но в мае 2021 года был представлен план Direzione Cor Tauri, согласно которому в 2023 году появится первый регулярный гибрид марки, в 2024-м гибридными станут все модели в гамме, а в конце десятилетия ожидается первый полноценный электромобиль Lamborghini.
Президент Европейской ассоциации автопроизводителей Оливер Ципсе заявил, что поддерживает усилия Италии, учитывая "особую ситуацию", с которой сталкиваются производители суперкаров. "Для очень мелких производителей, которые в общей картине общих выбросов почти не играют никакой роли, есть веские аргументы в пользу рассмотрения этих исключений", - отметил Ципсе во время автосалона IAA в Мюнхене.
Однако среди мировых производителей суперкаров далеко не все согласны с такой позицией. Так, CEO Porsche Оливер Блюме в интервью Bloomberg заявил, что Еврокомиссия не должна принимать во внимание инициативу итальянцев. По словам топ-менеджера, электромобили постоянно совершенствуются и уже в следующем десятилетии по динамическим характеристикам и удовольствию от вождения намного превзойдут своих собратьев с ДВС.
Напомним, среди производителей спортивных автомобилей компания Porsche одной из первых включилась в электрическую гонку. Сейчас в гамме Porsche есть семейство электромобилей Taycan, включающее седан и универсал, а на недавнем автосалоне в Мюнхене был показан электрический гоночный спорт-прототип Missiion R, который приоткрывает завесу того, какими электрические Porsche будут в ближайшем будущем.
Ранее мы составили Топ-5 концепт-каров автосалона IAA в Мюнхене. В обзоре представлены концепты Mercedes-Benz, BMW, Porsche, Renault.