Италия готовит иск на Pfizer из-за задержки поставок COVID-вакцин

Власти Италии готовят "юридические иски" против американской компании Pfizer. Фармацевтическая компания нарушила согласованные сроки поставки своей COVID-вакцины, разработанной совместно с германской BioNThec.

Об этом сообщает Affaritaliani.it

Как сообщается, компания Pfizer в одностороннем порядке и без своевременного уведомления сократила объемы согласованных поставок препарата. Это грозит негативно сказаться на всей кампании по вакцинации в Италии.

По словам чрезвычайного комиссара по противодействию пандемии Доменико Аркури, Pfizer сократила поставки вакцины от коронавируса на 29% на этой неделе, и дальнейшие небольшие сокращения ожидаются на следующей.

Напомним, в Италии с 27 декабря прошлого года началась кампания по вакцинации населения. Людям делают прививки препаратами Pfizer/BioNThec и Moderna.

Ранее компании Pfizer и BioNTech заявили, что нашли способ значительно сократить задержки поставок вакцины. Корпорации разработали план, который позволит нарастить производственные мощности в Европе.