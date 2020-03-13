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В Италии готовы принять жесткие меры по борьбе с коронавирусом

Новости » В мире     13.03.2020 - 13:47
В Италии готовы принять жесткие меры по борьбе с коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правительство Италии готово ввести жесткие карантинные меры

Итальянские власти готовы принять новые, более жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на миланскую газету Corriere della Sera.

Глава МВД Италии Лучана Ламорджезе сообщила о намерениях власти усилить меры безопасности.

"Если мы не получим тех результатов, на которые рассчитываем, нужно быть готовым к новым мужественным шагам", - заявила министр.

Со вторника по решению правительства Италии карантинные меры были распространены на всю национальную территорию. В частности, был введен запрет на перемещения граждан между различными населенными пунктами за исключением случаев особой необходимости. Власти закрыли все школы и другие учебные заведения, кино, театры, музеи, спортивные сооружения, дискотеки, пабы, запретили все массовые мероприятия, закрыли въезд для туристов в страну.

В среду вечером власти объявили о дальнейшем усилении этих мер, в частности, о запрете любой торговой деятельности в Италии. До 25 марта закрыты все торговые точки, включая бары и рестораны, в настоящее время продолжают работу лишь продовольственные магазины и супермаркеты, а также аптеки. Сокращено движение общественного транспорта.

Напомним, больную коронавирусом украинку выписали из больницы итальянского Неаполя.

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