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В Италии жертвами коронавируса стали 63 врача

Новости » Коронавирус     31.03.2020 - 10:50
В Италии жертвами коронавируса стали 63 врача
Иллюстративное фото (twitter.com ChuBailiang)

В понедельник стало известно о смерти еще двух врачей

Из-за коронавируса в Италии число погибших среди врачей возросло до 63 человек. Об этом сообщает Ansa.

Как сообщается, еще двое врачей умерли от пандемии в понедельник. Всего насчитывают 8538 медицинских работников, которые имеют заражение коронавирусом, из них 595 заразились в течение последних суток.

Напомним, количество инфицированных коронавирусом в Италии превысило 100 тыс. лиц. Также COVID-19 унес жизнь еще 812 итальянцев. Всего от вируса в Италии умерли 11,5 тыс. человек.

РБК-Украина ранее писало, что у генерального викария Рима кардинала Анджело Де Донатиса обнаружили коронавирус, он был госпитализирован в римскую больницу "Джемелли".

Также Италия ввела беспрецедентные меры в связи с ростом количества зараженных COVID-19 в стране. Так, итальянцам рекомендуют не покидать свои дома, кроме как для работы или в чрезвычайных ситуациях.

Вместе с тем, количество больных коронавирусом в Украине выросла до 548 человек. Только за последние сутки подтвердились 62 новых случая. Новые заражения фиксируются в Сумской, Львовской, Донецкой, Ивано-Франковской и Одесской областях. В Киевской области за выходные скончались двое мужчин в возрасте 47 и 49 лет.

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