В Италии зафиксировано рекордное число заболевших COVID-19

В Италии зафиксировано новое рекордное число заболевших COVID-19. За сутки заболели почти 38 тысяч человек.

Об этом сообщает Rai News.

В пятницу сообщили о 37 809 новых случаях заражения при 234 тысячах сделанных ПЦР-тестов. 446 человек умерли за сутки.

Всего за период пандемии в Италии зафиксировали 825 тысяч случаев заражения, 40,7 тысяч человек умерли. Активных случаев сейчас - 499 тысяч (+26 тысяч за сутки).

Ранее сообщалось, что правительство Италии ввело комендантский час на всей территории страны. Новые ограничения начинают действовать с 4 ноября и продлятся как минимум месяц.

Также, кабинет министров Латвии и Совет по урегулированию кризисов решили объявить в стране чрезвычайное положение из-за роста заболеваемости коронавирусом. Чрезвычайное положение будет объявлено 9 ноября и будет действовать до 6 декабря.

Кроме этого, Словакия проведет второй раунд общенационального массового тестирования на коронавирус. Он состоится в эти выходные.