В Италии зафиксировано более 2 млн активных случаев COVID

"В понедельник Министерство здравоохранения сообщило, что сейчас насчитывается 2 004 597 больных COVID-19", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Италии умерли 227 больных. За предыдущие сутки в Италии заразилось свыше 155 000 человек, умерло - 157.

В больницах страны в настоящее время находятся более 16 300 COVID-больных, из которых 1 606 в отделениях интенсивной терапии.

С начала пандемии в Италии зафиксировано почти 7,54 млн случаев COVID-19, вследствие коронавирусной инфекции умерли более 139 200 человек.