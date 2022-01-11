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В Италии зафиксировано более 2 млн активных случаев COVID

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Италия, Вторник 11 января 2022 04:51
В Италии зафиксировано более 2 млн активных случаев COVID Фото: в Италии зафиксировано более 2 млн активных случаев COVID (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В Италии зафиксировано уже более 2 млн активных случаев инфицирования коронавирусом. Только за последние 24 часа заболело 101 762 человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

"В понедельник Министерство здравоохранения сообщило, что сейчас насчитывается 2 004 597 больных COVID-19", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Италии умерли 227 больных. За предыдущие сутки в Италии заразилось свыше 155 000 человек, умерло - 157.

В больницах страны в настоящее время находятся более 16 300 COVID-больных, из которых 1 606 в отделениях интенсивной терапии.

С начала пандемии в Италии зафиксировано почти 7,54 млн случаев COVID-19, вследствие коронавирусной инфекции умерли более 139 200 человек.

Ранее мы писали, что Италия усилила карантин для непривитых.

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