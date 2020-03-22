В Италии зафиксировали уменьшение количества смертей от коронавируса

Иллюстративное фото (facebook com misericordieitalia)

Жертвами коронавируса целом стали более 5 тысяч итальянцев

В Италии сегодня, 22 марта, зафиксировали уменьшение количества смертей от коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянское новостное агентство ANSA.

По данным главы департамента гражданской защиты Анджело Боррели, за сутки в Италии был зафиксирован 651 новый летальный случай от коронавируса. Общее количество смертей от коронавируса в Италии выросло до 5 476.

Отмечается, что по состоянию на 22 марта 7 024 лицам уже удалось излечиться от коронавируса, только сегодня 952 человек были признаны выздоровевшими от COVID-19.

Напомним, что вчера в Италии были зафиксированы почти 800 смертей от коронавируса. Это наибольшее количество летальных случаев за сутки с начала вспышки коронавируса в Италии.

Также РБК-Украина писало, что в Италии коронавирусом заразились уже 20% медицинского персонала. Почти 70% всех работников сектора здравоохранения составляют женщины.

Кроме того, итальянские власти объявили о введении дополнительных жестких ограничений в связи с распространением коронавируса. В Италии запретили спортивную или физическую деятельность на улице и остановили строительство всех объектов, кроме железнодорожных путей, дорог и госпиталей.