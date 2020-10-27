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В Италии зафиксировали новый рекорд заболеваемости COVID-19

Автор: Максим Зайченко

По состоянию на 27 октября в Италии зафиксировали новый рекорд суточной заболеваемости COVID-19. Заразились более 20 тысяч человек.

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Об этом сообщает агентство ANSA.

"Министерство здравоохранения заявило, что во вторник был установлен новый рекорд числа ежедневных заражений COVID в Италии - 21 994 человека. Было сделано 174 398 тестов. Умер от болезни за сутки 221 человек", - говорится в сообщении.

Отметим, Италия в настоящее время переживает вторую волну вируса. Новые карантинные ограничения вызвали ответную реакцию у населения страны. В Италии вспыхнули массовые протесты, некоторые из которых были переросли в беспорядки.

Как писало РБК-Украина, в воскресенье, 25 октября, правительство Италии усилило карантинные ограничения после очередного антирекорда по коронавирусу. В частности, были закрыты кинотеатры, театры, фитнес-центры, бассейны, горнолыжные курорты и концертные залы. Ресторанам и барам разрешено работать до 18:00.

Также сообщалось, что на прошлой неделе власти ряда регионов Италии ввели комендантский час.

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