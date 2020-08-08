В Италии зафиксировали наибольший суточный прирост случаев COVID-19 с мая

Локальную вспышку зафиксировали в области Венето
В Италии на 38% выросло суточное число случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в стране зарегистрировали 552 новых случая COVID-19 - такого не было с конца мая.
Об этом сообщает AP.
Почти треть зараженных приходится на область Венето, которая стала одним из локальных эпицентров коронавируса в Италии. За сутки в ней провели около 16,5 тысячи тестов на COVID-19.
По словам главы области Луки Дзайи, коронавирус выявили у жителей, которые недавно вернулись из Испании, Перу, Мальты, Хорватии и Греции.
"Отпуск - это риск. Каждый должен решить, куда он хочет поехать в отпуск, но верно и то, что мы уже несколько недель фиксируем увеличение числа пациентов, которые заразились во время него", - сказал он.
Напомним, Италия объявила о чрезвычайном положении из-за пандемии в конце января.
Недавно в стране заявили, что продлят режим ЧП до конца октября, несмотря на спад эпидемии коронавируса в Италии.
Отметим, Италия была одной из первых европейский стран, в которую проник коронавирус.