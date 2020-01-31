В Италии выявлены два случая заболевания коронавирусом

В столице Италии Риме выявлены два случая заболевания китайским коронавирусом, из-за чего страна закрывает авиасообщение с Китаем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство ANSA.

Как отмечается, это были китайские туристы, которые прилетели в Италию.

"Два подтвержденных случая - это китайских туриста, которые приехали в нашу страну, первые два подтвержденных случая заболевания коронавирусом... Мы бдительны и очень осторожны: нас не застали врасплох", - сказал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Он также объявил, что воздушное сообщение с Китаем закрыто и призвал соблюдать спокойствие.

"Нет причин создавать панику и социальную тревогу. Проводятся тщательные проверки для реконструкции маршрута двух китайских туристов для изоляции, чтобы избежать абсолютно любого дальнейшего риска по сравнению с уже установленным", - добавил Конте.

Он также выразил уверенность, что ситуация остается под контролем.

"Я уверен, что ситуация останется ограниченной. Мы первая страна ЕС, принявшая такую ​​меру предосторожности (закрытие авиасообщения с Китаем, - ред.)", - сказал итальянский премьер-министр.

Напомним, ранее в аэропорту Рима начали дополнительные проверки на предмет возможных случаев китайского вируса.

Также РБК-Украина писало, что круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого около 6 тыс. пассажиров, заблокирован в порту Чивитавеккьи из-за подозрений на заражение коронавирусом у пассажирки из Гонконга.