В Италии вылечились более половины всех заразившихся COVID-19

Число вылечившихся от коронавируса в Италии превысило общее количество инфицированных в стране за время пандемии. Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Италии.

Так, согласно данным из 222 104 инфицированных выздоровел 112 541 человек.

При этом уточняется, что за последние сутки вылечились 3 502 человека, а заразились 888.

За минувшие сутки от последствий коронавируса скончались 195 человек, а общее число летальных исходов достигло 31 106.

Напомним, во Франции, Италии и Испании выписали более 2 миллионов штрафов за нарушения карантина. В Италии нарушители получают штраф в размере 206 евро или до 3 месяцев тюрьмы.

Кроме того, на днях Великобритания обогнала Италию по числу зараженных. С начала пандемии коронавирусом заболели 223 тыс. британцев. С 5 мая число новых случаев снижается. За прошлые сутки COVID-19 выявили у 3877 человек. Также было зарегистрировано 210 новых смертей.