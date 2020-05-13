ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Италии вылечились более половины всех заразившихся COVID-19

Новости » Коронавирус     13.05.2020 - 20:00
В Италии вылечились более половины всех заразившихся COVID-19
Иллюстративное фото (flickr)

От коронавируса выздоровел 112 541 человек

Число вылечившихся от коронавируса в Италии превысило общее количество инфицированных в стране за время пандемии. Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Италии.

Так, согласно данным из 222 104 инфицированных выздоровел 112 541 человек.

При этом уточняется, что за последние сутки вылечились 3 502 человека, а заразились 888.

За минувшие сутки от последствий коронавируса скончались 195 человек, а общее число летальных исходов достигло 31 106.

Напомним, во Франции, Италии и Испании выписали более 2 миллионов штрафов за нарушения карантина. В Италии нарушители получают штраф в размере 206 евро или до 3 месяцев тюрьмы.

Кроме того, на днях Великобритания обогнала Италию по числу зараженных. С начала пандемии коронавирусом заболели 223 тыс. британцев. С 5 мая число новых случаев снижается. За прошлые сутки COVID-19 выявили у 3877 человек. Также было зарегистрировано 210 новых смертей.

Теги Новости Украины ИталияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь