UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Италии введут "суперсертификат" для борьбы с коронавирусом

Автор: Артур Родивилов

Власти Италии ужесточат в стране меры по борьбе с COVID-19 и введут санитарный пропуск Super Green Pass. "Суперсертификат" будет выдаваться только вакцинированным и переболевшим.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Как сообщается, новый документ будет действовать с 6 декабря по 15 января, но в случае необходимости им продолжат пользоваться и дальше. Super Green Pass будут выдавать на девять месяцев.

При этом уже действующий "базовый" пропуск - Green Pass - будут получать непривитые при наличии отрицательного теста на коронавирусную инфекцию. Документ нужен, чтобы пользоваться общественным транспортом, ходить на работу в офис и останавливаться в гостиницах.

Super Green Pass будет необходим в мало затронутых COVID-19 частях государства. Он понадобится для посещения концертов, спектаклей, стадионов, ночных клубов, публичных мероприятий, а также ресторанов и баров, находящихся в помещениях.

Таким образом итальянские власти собираются защитить относительно свободные от COVID-19 зоны в стране от новой волны заболевания.

С 15 декабря обязательная вакцинация от коронавируса вводится для военных, полицейских, административного персонала в сфере здравоохранения. Для медицинского персонала станет обязательной третья, бустерная доза вакцины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус