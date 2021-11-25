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В Италии введут "суперсертификат" для борьбы с коронавирусом

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Италия, Четверг 25 ноября 2021 07:00
В Италии введут "суперсертификат" для борьбы с коронавирусом Фото: в Италии усилят борьбу с коронавирусом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Власти Италии ужесточат в стране меры по борьбе с COVID-19 и введут санитарный пропуск Super Green Pass. "Суперсертификат" будет выдаваться только вакцинированным и переболевшим.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Как сообщается, новый документ будет действовать с 6 декабря по 15 января, но в случае необходимости им продолжат пользоваться и дальше. Super Green Pass будут выдавать на девять месяцев.

При этом уже действующий "базовый" пропуск - Green Pass - будут получать непривитые при наличии отрицательного теста на коронавирусную инфекцию. Документ нужен, чтобы пользоваться общественным транспортом, ходить на работу в офис и останавливаться в гостиницах.

Super Green Pass будет необходим в мало затронутых COVID-19 частях государства. Он понадобится для посещения концертов, спектаклей, стадионов, ночных клубов, публичных мероприятий, а также ресторанов и баров, находящихся в помещениях.

Таким образом итальянские власти собираются защитить относительно свободные от COVID-19 зоны в стране от новой волны заболевания.

С 15 декабря обязательная вакцинация от коронавируса вводится для военных, полицейских, административного персонала в сфере здравоохранения. Для медицинского персонала станет обязательной третья, бустерная доза вакцины.

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