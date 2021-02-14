В Италии ужесточили требования для туристов из Австрии из-за мутации коронавируса

Италия ввела более жесткие правила проверки туристов из Австрии. Таким образом, Рим хочет защититься от распространения новых штаммов коронавируса.

По его словам, таким образом Италия стремится защититься от "южноафриканского" штамма, который распространяется в Австрии.

Согласно новым правилам, люди, которые провели в Австрии более 12 часов - даже транзитные пассажиры - должны на границе предъявить отрицательный тест на COVID-19.

Тест должен быть сделан не более чем за 48 часов до прибытия на границу. Уже в Италии путешественники должны отбыть двухнедельный карантин, после которого необходимо будет сделать еще один COVID-тест.