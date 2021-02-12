В Италии ужесточили карантин из-за COVID-19
Правительство Италии приняло решение ужесточить карантинные ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19. Они будут действовать по меньшей мере до 25 февраля.
Об этом сообщает Metropolis.
Так, в Италии продлили запрета на перемещение между регионами.
Кроме того, с воскресенья, 14 февраля, в регионах Абруццо, Лигурия, Тоскана и автономной области Трентино начнет действовать "оранжевый уровень" карантина. Это означает, что там будут закрыты бары, рестораны и музеи.
Остальные регионы Италии останутся в "желтой" зоне. Так будет разрешена работа баров и ресторанов. Однако они будут открыты до 18:00 по местному времени.
При этом в стране все также будет действовать комендантский час.
Напомним, с 15 февраля Италия планирует открыть горнолыжные курорты. Горнолыжные трассы могут открыть в 15 из 20 регионах Италии, которые обозначены как "желтые зоны".
Кроме того, правительство Италии приняло решение продлить режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Он будет продлен до конца апреля.