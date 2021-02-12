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В Италии ужесточили карантин из-за COVID-19

Новина українською → Рим, Пятница 12 февраля 2021 22:10
В Италии ужесточили карантин из-за COVID-19 Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Правительство Италии приняло решение ужесточить карантинные ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19. Они будут действовать по меньшей мере до 25 февраля.

Об этом сообщает Metropolis.

Так, в Италии продлили запрета на перемещение между регионами.

Кроме того, с воскресенья, 14 февраля, в регионах Абруццо, Лигурия, Тоскана и автономной области Трентино начнет действовать "оранжевый уровень" карантина. Это означает, что там будут закрыты бары, рестораны и музеи.

Остальные регионы Италии останутся в "желтой" зоне. Так будет разрешена работа баров и ресторанов. Однако они будут открыты до 18:00 по местному времени.

При этом в стране все также будет действовать комендантский час.

Напомним, с 15 февраля Италия планирует открыть горнолыжные курорты. Горнолыжные трассы могут открыть в 15 из 20 регионах Италии, которые обозначены как "желтые зоны".

Кроме того, правительство Италии приняло решение продлить режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Он будет продлен до конца апреля.

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