В Италии увеличился рост смертей от коронавируса

Число умерших от коронавируса в Италии за последние сутки снова приблизилось к 500 - жертвами инфекции стали 474 человека. Об этом сообщает издание Zon.

Таким образом общее число жертв достигло 28 710 человек.

При этом, по данным департамента, число излечившихся составило за последние сутки 1 665 и достигло почти 80 тыс. (79 914 человек). Число пациентов в отделениях интенсивной терапии уменьшилось до 1,5 тыс.

Число инфицированных коронавирусом с начала пандемии в Италии достигло 209 328 при суточном приросте в 1 900 новых случаев.

Напомним, карантин в Италии начнут постепенно ослаблять с 4 мая. Планируется возобновить промышленную деятельность, однако школы откроют не раньше сентября.

Кроме того, ранее директор европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ганс Клуге заявил, что следующие недели будут решающими для борьбы с пандемией коронавируса в странах Европы.

Добавим, что по данным исследования ученых, в Италию коронавирус мог попасть еще в январе, несмотря на то, что массовое тестирование начали делать лишь с 21 февраля.