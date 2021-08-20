В Италии светофоры будут автоматически штрафовать нарушителей ПДД

В Милане появились первые экспериментальные светофоры, которые "видят" проезд на запрещающий сигнал. Система распознает номерные знаки автомобилей и будет автоматически выписывать штрафы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Progetto Sicurezza Milano Metropolitana.
На улицах Милана появились светофоры, объединенные с камерами автоматической фиксации нарушений. Все автомобили, которые под этими светофорами будут проезжать на красный, или желтый сигнал, получат штрафы.
Кроме того, камера запишет события, произошедшие до и после инцидента. Все камеры имеют подключение к интернету, благодаря чему данные о нарушителях попадают в городской информационный центр.
Напомним, с 20 августа в Украине начали работать еще 17 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений. В частности, в Житомирской, Черновицкой и Одесской области.