В Италии светофоры будут автоматически штрафовать нарушителей ПДД

На улицах Милана появились светофоры, объединенные с камерами автоматической фиксации нарушений. Все автомобили, которые под этими светофорами будут проезжать на красный, или желтый сигнал, получат штрафы.

"Умные" светофоры состоят из цифровой системы, которая активируется во время включения желтого сигнала, и камеры, которая распознает номерные знаки машин. Если автомобиль проедет на красный, или проигнорирует остановку перед стоп-линией, камера тут же зафиксирует нарушение.

Кроме того, камера запишет события, произошедшие до и после инцидента. Все камеры имеют подключение к интернету, благодаря чему данные о нарушителях попадают в городской информационный центр.

Умные светофоры – одна из составляющих программы Европейского Союза, которая призвана к 2030 году снизить число жертв на автодорогах до нуля. Пока на крупных магистралях в окрестностях Милана установлено всего несколько таких систем, но если эксперимент признают удачным, то продукт запустят "в тираж".